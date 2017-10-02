Есть угроза столкновения: гигантский астероид приближается к Земле
2017-10-01 22:11
Есть угроза столкновения: гигантский астероид приближается к Земле
К Земле приближается гигантский астероид, который регулярно пролетает мимо нашей планеты. По размерам он больше Челябинского метеорита, который недавно наделал немало переполоха. Об этом пишет “Народная правда” со ссылкой на “Інфокава“. В этот раз пролет астероида ожидают менее чем через две недели. И есть наблюдения, как утверждают астрономы, 12 октября астероид пролетит на расстоянии около….
К Земле приближается гигантский астероид, который регулярно пролетает мимо нашей планеты, передает Rus.Media. По размерам он больше Челябинского метеорита, который недавно наделал немало переполоха.
В этот раз пролет астероида ожидают менее чем через две недели. И есть наблюдения, как утверждают астрономы, 12 октября астероид пролетит на расстоянии около 45 тысяч километров от Земли. Это почти половина расстояния от Земли до Луны.
Для Земли астероид, который пять лет назад получил название ТС4, пока не опасен: считается, что шансы столкновения астероида с нашей планетой на уровне 0,00055%. Но траектория летающего камня постоянно меняется, и если когда-то она сильно изменится, появится реальная опасность столкновения.
Напомним, гигантский астроїд пролетав мимо земли 1 июня. В справочниках небесное тело зарегистрировано под номером 418094 (2007 WV4) и астрономы его считают потенциально опасным, называя “космической скалой”.