Есть чему завидовать: богатая молодежь Дубая (Фото)
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 22:15
Есть чему завидовать: богатая молодежь Дубая (Фото)
Как золотая молодежь Дубая тратят свои огромные состояния.
Жизнь может быть очень гламурным, если вы молоды, богаты и живете в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Rus.Media. Безумно богатая молодежь Дубая демонстрирует в Instagram-аккаунте “Rich Kids of Dubai” то, как тратит огромные деньги на частные самолеты, дорогие отели и даже на домашних львов.