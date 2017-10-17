Если укусил клещ: что делать-советы специалист
2016-04-11 13:24
Если укусил клещ: что делать-советы специалист
На вопрос, что делать, если укусил клещ, ответил врач-дерматолог
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Отправляясь на пикник будь осторожна и помни, что клещи живут в высокой траве
Из года в год в Украине фиксируется увеличение количества случаев укусов клещей. Одной из причин этого является недостаточная обработка городских лесопарков отпугивающими клещей веществами. Особенно опасно то, что иксодовые клещи могут переносить такие опасные заболевания как боррелиоз и клещевой энцефалит. Ежегодно в Украине фиксируется количество случаев этих заболеваний.
Клещи семейства иксодовых являются кровососущими паразитами теплокровных животных (в том числе человека) и способны переносить возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). Стоит помнить, что при отсутствии адекватного лечения эти заболевания могут приводить к серьезным последствиям для здоровья.
Поскольку повлиять на численность клещей в окружающей среде мы не можем, следует позаботиться о собственной безопасности и свести к минимуму вероятность укуса, отмечают специалисты.
“Чтобы уберечься от укусов клещей, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, – отмечает врач-дерматолог клиники Медісвіт Андриана Дехтярчук. – Во-первых, когда вы отправляетесь на пикник в парк или прогулку в лес, не забудьте прихватить с собой головные уборы (кепки, панамки, косынки), а также легкую закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами. После прогулки осмотрите себя и ваших спутников на предмет наличия клещей. Особенно тщательно осматривайте участки тела, покрытые волосами“.
Отправляясь на природу, пользуйтесь репеллентами – средствами, отпугивающими клещей, в основе которых вещество перметрин и его аналоги. Еще одна категория сильнодействующих спреев содержит ДЭТА (диэтилтолуамида), но наносить их рекомендуется только на одежду.
“Хочу предупредить мам, что распространены репелленты для защиты детей от комаров не отпугивают клещей, так как в них слишком низкое содержание ДЭТА“, – предостерегает Андриана Дехтярчук.
Если клещ все-таки укусил, необходимо как можно скорее обратиться к хирургу для безопасного, а главное, полного удаления клеща.
Если такой возможности нет, можно попробовать вытащить клеща самостоятельно. С этой целью следует подцепить головку (не брюшко!) насекомые петлей нити и, раскачивая из стороны в сторону, подтягивать вверх.
Можно еще попробовать вытащить клеща пинцетом с широкими концами, выполняя круговые движения (выкручивая его).
Важно не разорвать клеща, иначе извлечь из кожи кусочки мощных челюстей будет сложно.
Место укуса следует обработать антисептиком (подойдут спирт, йод) и, при первой возможности, прийти на консультацию к дерматологу, инфекционисту или хирургу. Их задача: убедиться, что клещ не передал человеку инфекцию, а в случае заражения – своевременно назначить лечение.