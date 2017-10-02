Если у него нет этих четырех характеристик, не выходи за него!
2017-10-01 22:39
Если у него нет этих четырех характеристик, не выходи за него!
У него должна быть стабильная работа и опыт работы
Ты уже должна знать, что если человек срывается на официанта, то вероятнее всего он будет срываться и на тебя. А те, кто ненавидят всех своих бывших? Вероятно их тоже было за что ненавидеть.
Но кроме этих очевидных вещей, которых стоит избегать при выборе мужчины: агрессия, неуважение, отсутствие манер, сочувствие или ума, — есть и другие моменты, которые кажутся менее важными, но на самом деле тоже важны.
У него должна быть стабильная работа и опыт работы
В юношестве нам казались самыми сексуальными ребята, которые играли в рок-группах. Будучи взрослыми женщинами, для нас это сексуально, только если они играют в U2 или Depeche Mode. Не в том смысле, что нам нужен очень богатый мужчина, но встречаться с безработным, и уж тем более выходить замуж за мужчину, у которого нет толкового опыта и работы, явно не стоит.
Эксперты подтверждают, что рабочая этика мужчины — это отражение его характера. Способность человека быть верным своей работе, отдавать ей свою энергию и силы, показывает его систему ценностей, его самооценку. И это будет влиять на ваши отношения (не говоря уже о финансовых вопросах).
Он знает, как готовить и убирать
Нет, он не должен быть шеф-поваром и не должен натирать пол до блеска. Но каждый взрослый человек должен знать, как приготовить себе хотя бы яичницу или макароны, и не должен надолго оставлять после себя грязную посуду. Это показывает не только его самодостаточность (и нелюбовь к антисанитарии), но и показывает его заинтересованность в том, чтобы ваше жизнь было комфортным.
Он не живет дома со своими родителями
Хорошо, когда мужчина в близких отношениях со своей мамой, но если она знает, где 24 часа в сутки или мешает вашей личной жизни, это не нормально. Человек должен понимать, где заканчивается его детство и начинается взрослая жизнь. Он должен быть надежным, прочно стоять на своих двоих, принимать свои решения, сам себя содержать. А если нет, то над этим стоит хорошо подумать.
У него есть своя жизнь вне отношений
В мире быстротечных отношений и знакомств пары, которые все делают вместе, могут казаться очень романтичными, но на самом деле важно сохранять свою жизнь отдельно друг от друга. Чем больше вы работаете над собой и своей личностью, тем больше вы приносите в ваши отношения.