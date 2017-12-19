Если с ребенком такое происходит четыре раза в неделю, нужно пройти обследование
Ученые из Калифорнийского университета, что в Лос-Анджелесе, обратили внимание родителей на явление детского храпа. По их данным, регулярное храп у ребенка может оказаться симптомом серьезных проблем со здоровьем.
При этом специалисты отметили, что обычно детское храпа фиксируются у 20% здоровых детей. Но бывают случаи, когда речь идет о опасный симптом. Родителей должно насторожить храпа, которое регулярно повторяется – четыре раза в неделю и чаще.
Специалисты объяснили, что регулярное храп у детей может проявиться как следствие респираторных инфекций или аллергии. Всех детей, которые храпят, важно вовремя и обследовать, чтобы дифференцировать явление обычного храпа от синдрома обструктивного апноэ сна, что является реальной угрозой жизни. О такое пишет narodna-pravda.ua.