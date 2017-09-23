Если ребенок отравился грибами – Правила неотложной помощи

despravda | 23.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-23 18:23

Если ребенок отравился грибами – Правила неотложной помощи
Берегите свое чадо от грибов!,

Берегите свое чадо от грибов!, передает Rus.Media.

Неотложная помощь:

• Если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту: для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1-2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и покрутите ими;

• Пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка;

• Ничем не кормите ребенка;

• Поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:

— температура напитка ориентировочно равна температуре тела;

— возможную провоцирует рвоту растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков);

— в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов;

— не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья;

— если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки и сладкие напитки;

• Дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;

• При повышении температуры тела использовать жаропонижающие средства.

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