Если дома есть ребенок простужен: что надо знать
Когда простужается ребенок (или, в принципе, кто-либо из семьи), другим членам семьи нужно быть максимально бдительными, чтобы тоже не подхватить простуду. Поэтому мытье рук становится максимально важным правилом для домашних, пишет apteka.ua.
Поэтому все здоровые члены семьи должны часто мыть руки с мылом и водой или используйте спиртовой антисептик для рук. Это необходимо делать после каждого контакта с больным, а также с предметами, которые он использовал. Так, мытье рук необходимо после:
– каждого контакта с больным ребенком;
– смены подгузника;
– стирка грязного белья или одежды ребенка;
– вытирание носа ребенка.
Забудьте о том, чтобы делиться с простуженным ребенком продуктами питания, посудой, расческой, одеждой или другими предметами. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, лучше выделить в доме отдельную комнату для больного ребенка, далеко от всех общих зон, таких как кухня и гостиная. Следует ежедневно дезинфицировать поверхности в комнате, где находится ребенок простужен.
Также необходимо выполнять следующие правила:
– попросите больного ребенка бросать использованные салфетки в мусорное ведро;
– очистите все поверхности, которых касается больной, включая прикроватные тумбочки, дверные ручки и игрушки, с дезинфицирующим средством;
– собирайте грязное белье и полотенца сразу в бак для грязного белья, не носите их в руках по квартире. Стирайте и сушите белье при высокой температуре;
– перед повторным использованием тщательно мойте всю посуду, которой пользовался больной.
Необходимо также избегать контакта один на один с больным ребенком и, если это возможно, не допускать второго из родителей к уходу за ним. В случае, если у ребенка диагностировали грипп, следует посоветоваться с врачом о необходимости приема противовирусных препаратов для других членов семьи в качестве дополнительной защиты.
После того, как ребенок выздоровеет, необходимо заменить ее зубную щетку на новую.