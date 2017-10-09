Если человек упал на рельсы в метро: рекомендация, которая спасет жизнь!
2017-10-09 15:27
Если человек упал на рельсы в метро: рекомендация, которая спасет жизнь!
Никогда не знаешь, что может случиться! Каким образом люди падают на рельсы в метро?
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Все просто: во время давки толпа может сбросить несчастного вниз. От такой страшной ситуации не застрахован никто…
Данная инструкция должна быть на каждой станции. Если человек упал на рельсы в метро, у него есть все шансы спастись! Только в том случае, если жертва не знает, что делать, и паникует, дело плохо.
Безопасность в метро
Первое правило — не пытайся выбраться самостоятельно! Под платформой находится контактный рельс. Коснувшись ее, можно получить удар током, несовместимый с жизнью.
Инструкция по выживанию
Если не видно поезда вблизи, нужно подняться и бежать между рельсами по ходу его движения прямо до того места, где остановится первый вагон, обычно оно отмечено черно-белой полосой. При этом громко кричи, чтобы люди на платформе тебя заметили и вызвали дежурного.
Если поезд уже приближается, нужно лечь в путевой лоток, выемку между рельсами, прикрыв голову руками. Нужно ложиться головой навстречу поезду, чтобы он не снял одежду и не травмировал.
Высота этой колеи — 0, 5 м. Если все делать правильно, ты останешься целым и невредимым!
Что же делать, если человек упал на рельсы, прямо у тебя на глазах? Сохраняй спокойствие и немедленно сообщи дежурному или диспетчеру о критической ситуации через колонну экстренного вызова. Также можно сообщить об этом любому работнику метрополитена лично! Не стоит прыгать вслед или пытаться помочь выбраться ему: помни, там, внизу, рельс с высоким напряжением.
Можно попробовать подать поезду сигнал «Стой!» круговым движением руки с платформы. Машинист заметит его и затормозит, но это крайняя мера, сначала нужно попытаться сообщить о ситуации дежурному.
Если на рельсы упали вещи, также не стоит лезть вслед за ними. Дежурный по станции поможет все достать, стоит только ему сообщить об этом!
Чтобы несчастный случай не закончился летальным исходом, посмотри это видео и покажи ее всем своим друзьям, пожалуйста!