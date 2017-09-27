Эшли Грэм удивила поклонников снимком без макияжа
2017-09-19 17:30
Эшли Грэм удивила поклонников снимком без макияжа
Модель plus-size в своем микроблоге опубликовала снимок без макияжа, чем шокировала подписчиков.
Популярная модель Эшли Грэм, которая прославилась своими пышными формами, в этот раз решила удивить своих поклонников не только фотографиями в мини-бикини, передает Rus.Media.
Модель plus-size Эшли Грэм отличается от других моделей тем, что абсолютно не стесняется своего 90-килограммового тела при росте 176 сантиметров. Эшли часто в личном микроблоге в сети Instagram публикует снимки в купальнике, однако многие обвинят девушку за лишний вес и целлюлит на бедрах.
В связи с этим модель решила опубликовать селфи без макияжа, которое покорило поклонников. Интернет-пользователи похвалили модель за ухоженное лицо и считают, что Эшли не нужно совсем наносить косметику на лицо.