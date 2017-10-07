Эшли Грэм позирует в крошечном бикини не по размеру
07.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-07 18:35
Эшли Грэм позирует в крошечном бикини не по размеру
Она снова сделала это.
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29-летняя модель plus-size Эшли Грэм (Ashley Graham) активно пропагандирует красоту девушек с формами, передает Rus.Media. Эшли призывает всех не стесняться собственного тела, каким бы оно не было!
Так, на этот раз красотка поделилась в Instagram очередным провокационным снимком, на котором она запечатлена в крошечном бикини, которое явно не подходит ей по размеру. Кадр был сделан для рекламы купальников. Эшли позирует в воде в бикини насыщенного синего оттенка: пышный бюст модели едва прикрывается верхом от бикини!
Снимок сразу же набрал массу лайков и комплиментов от подписчиков Эшли.