Эшли Грэм о Ким Кардашьян (фото)
2017-09-22 20:35
Эшли Грэм о Ким Кардашьян (фото)
“Она — моя икона стиля”.
Американская модель plus-size Эшли Грэм рассказала, что Ким Кардашьян, известная своими провокационными и порой слишком откровенными нарядами, является для нее иконой стиля, передает Rus.Media.
Ким Кардашьян действительно потрясающая! Мне нравится, что она одновременно шикарная и сексуальная. И Ким не прилагает для этого особых усилий. Она демонстрирует свое тело, но делает это так, будто она просто встала с кровати,
— поделилась 29-летняя модель.
Подтверждает свои слова Эшли образами, которые демонстрирует на публике — Грэм довольно часто вдохновляется выходами Кардашьян, пытаясь создавать подобные луки. А на Met Gala-2017 Грэм и вовсе смогла пообщаться со своим кумиром лично. Историю их встречи она осветила в одном из эпизодов шоу Рэйчел Рэй:
Ким Кардашьян вытащила шпинат с моих зубов. На вечере она поздоровалась со мной: “Привет, Эшли!”. Я поздравила ее в ответ: “Привет, Ким Кардашьян!”. Мы болтали, и тут она говорит: “У тебя что-то в зубах, прямо здесь”. Я ответила: “где?”. Ким предложила: “Хочешь, чтобы я вытащила?”
Набравшись вдохновения у Кардашьян, Эшли дает свои собственные советы, как выглядеть стильно.
Вы должны чувствовать себя комфортно в собственном теле. Продолжайте носить одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно. Не задумывайтесь о том, что скажут люди. В моде нет правил! В старшей школе я долго шла им. Так продолжалось до 20 лет. Но я забыла о них, когда сама стала частью индустрии моды,
— поделилась модель plus-size.