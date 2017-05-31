Еще шесть светофоров Чернигова начнут разговаривать
Недавно в Чернигове еще на шесть светофорах города установили устройства звукового сопровождения пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
Звуковое сопровождение пешеходного перехода работает с утра и до 22 часов вечера.
Адреса пешеходных переходов, где установлено следующее оборудование:
ул. И. Мазепы – Музыкальная;
проспект Победы – Пятницкая;
ул. Рокоссовского – Доценко;
ул. Казацкая – СОШ № 15;
ул. 1-го Мая – 2-я городская больница;
проспект Победы – Кирпоноса.
Эти шесть светофоров оборудовании звуковым оборудованием в сотрудничестве с ОО «УТОС». Общественная организация предоставила специализированное оборудование и адреса. – Уже есть такие граждане, которые жаловались, что звуковое оборудование светофоров мешает им отдыхать. В связи с этим устройства звукового сопровождения пешеходных переходов настроены нами на минимальную громкость, – сказал директор КШБП Вячеслав Николенко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым