Еще немного: в Украину возвращается тепло
Уже 25-26 апреля в Украине снова вернется тепло – температура воздуха прогреется до + 20 ° C. Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Так, незначительное потепление придет еще 22 и 23 апреля – температура воздуха поднимется до + 7 … + 12 ° C, однако ожидаются дожди. А вот 24, 25 и 26 апреля уже придет настоящая весенняя погода с температурой до + 20 ° C и без осадков. Диденко отметила, что сегодня, 20 апреля, в Украине еще царит циклон с Балкан. Снежит на Закарпатье, Львовщине, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской и даже Одесской областях. Синоптик отметила, что завтра, 21 апреля, еще будет холодно. В частности, в Черновицкой области, на юге Хмельницкой области, Одесской, Николаевской, а также Черкасской, Полтавской и Харьковской. А вот на остальной территории продлится сухая погода. Однако ночью температура упадет до -4 ° C. Диденко также отметила: «Крайне важны для Украинской ближайшие субботу и воскресенье. Потому что в воскресенье – Проводы, дни поминовения умерших, а в субботу все будут убирать и благоустраивать кладбище. Всего 22 и 23 апреля ночи еще холодные, днем немного потеплеет до + 7 … + 12 ° C, но ожидаются дожди. Учтите прогноз ».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым