Еще четыре российские фильмы запретили в Украине
2017-10-13 19:59
Еще четыре российские фильмы запретили в Украине
В пятницу, 13 октября Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию четырех российских фильмов.
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В пятницу, 13 октября Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию четырех российских фильмов, передает Rus.Media.
В частности речь идет о лентах “Мои чужие дети” (реж. В. Нетецький), “Звонок из прошлого” (реж. С. Васьковский) и “Любовь не обманешь” и “Вопреки всему” (реж. А.Задворный), сообщила пресс-служба Госкино.
Решение было принято на основании ст. 15 ЗУ «О кинематографии» и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года № 1315.
Госкино сообщило об отмене государственной регистрации и аннулировании прокатных посвідченнь одного российского телесериала и двух фильмов. В частности речь идет о сериале «Сердце не камень» (реж. Д. Сорокин; Россия, 2012) и т/фильмов «И все-таки я люблю» (реж. С. Гинзбург, Россия, 2007) и «Тариф «Счастливая семья» (реж. А. Чеботарева; Россия-Украина, 2013).