ЕС запускает интерактивную онлайн-карту с санкциями
2017-09-29 11:26
ЕС запускает интерактивную онлайн-карту с санкциями
Сервис создан, в частности, для предпринимателей из ЕС, которые ведут бизнес за рубежом.
Европейский союз сегодня, 29 сентября, запускает интерактивную онлайн-карту с информацией о международные санкции, которые действуют против режимов, организаций и отдельных физических лиц, пишет Deutsche Welle, передает Rus.Media.
Сервис создан, в частности, для предпринимателей из ЕС, которые ведут бизнес за рубежом. Он поможет получить комплексную информацию о санкциях в мире и избежать их нарушения. На карте отображаются данные о санкциях относительно выбранной пользователем страны. Также можно будет осуществлять поиск по различным секторам экономики или по названиям предприятий или физических лиц.