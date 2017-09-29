ЕС запускает интерактивную онлайн-карту с санкциями

despravda | 29.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-29 11:26

ЕС запускает интерактивную онлайн-карту с санкциями
Сервис создан, в частности, для предпринимателей из ЕС, которые ведут бизнес за рубежом.

Европейский союз сегодня, 29 сентября, запускает интерактивную онлайн-карту с информацией о международные санкции, которые действуют против режимов, организаций и отдельных физических лиц, пишет Deutsche Welle, передает Rus.Media.

Сервис создан, в частности, для предпринимателей из ЕС, которые ведут бизнес за рубежом. Он поможет получить комплексную информацию о санкциях в мире и избежать их нарушения. На карте отображаются данные о санкциях относительно выбранной пользователем страны. Также можно будет осуществлять поиск по различным секторам экономики или по названиям предприятий или физических лиц.

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