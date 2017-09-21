ЕС хочет запретить авиаперелеты до Харькова, Запорожья и Днепра
2017-09-21 16:11
ЕС хочет запретить авиаперелеты до Харькова, Запорожья и Днепра
Европейское агентство авиационной безопасности может ввести ограничения на авиационный движение в восточной части Украины.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
“По информации компании “Нью Системс АМ”, которая управляет Международным аэропортом “Харьков”, к Государственной авиационной службы Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационный движение в восточной части Украины”, – говорится в сообщении, передает Rus.Media.
Отмечается, что в случае принятия данного документа авиасообщение между Харьковом и другими странами будет прекращено. Кроме того пострадают аэропорты Днепра и Запорожья.
“Последствиями принятия такого документа может стать прекращение работы Харьковского аэропорта и смежных предприятий, а также пунктов пограничного и таможенного контроля, в которых задействовано около 1,5 тыс. работников”, – говорится в сообщении.
В свою очередь в Кабмине ответили, что уже проводят консультации по разработке официальной позиции Украины по этому вопросу.
“Мы получили проект информационного бюллетеня и участвуем в консультации с заинтересованными ведомствами для разработки официальной позиции Украины по этому вопросу”, – цитирует горсовет ответ Кабинета министров.
В Кабмине подчеркнули, что данный проект бюллетеня не является окончательной версией документа и будет дорабатываться.