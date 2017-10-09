Эротический гороскоп на сегодня 9 октября 2017 для всех знаков зодиака
2017-10-09 07:14
Эротический гороскоп на сегодня 9 октября 2017 для всех знаков зодиака
Эротический гороскоп на сегодня 9 октября 2017.
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Овен
Сегодняшний день Овны проведут в нескончаемых эротических поисках. Однако поскольку они сами точно не будут знать, что, где и, главное, с кем хотят найти, Овны наверняка останутся несколько разочарованными и неудовлетворенными. Возможно, утешить вас сможет эротический фильм, просмотренный в одиночку перед сном.
Телец
Сегодня ваш партнер согласится на интимную близость с вами только в том случае, если будет чувствовать, что вы целиком и полностью с ним искренни и откровенны. Поэтому на всякий случай перед тем, как приступить к любовным ласкам, попросите у него прощения за все, что вы делали и не делали.
Близнецы
Сегодня от вас будут требовать то, чего вы давать не очень-то и хотите. Не хотите и не надо. Делать что-то в ущерб себе, а особенно в делах интимных, просто глупо. Так что просто не делайте. Но если чувствуете, что способны-таки получить от этого удовольствие, то почему бы и не попробовать?
Рак
Сегодня вы попробуете что-нибудь из любовных игр далеких стран, по преимуществу жарких, ибо за окном, да и дома будет холодно, и очень захочется согреться. Самое трудное в этом будет найти учебные пособия и подробные инструкции. Впрочем, что не найдете или не поймет – запросто придумаете по ходу действия сами.
Лев
Большое значение в соблазнении вашего милого сегодня будет иметь макияж. От того, насколько удачно вы выберете имидж (и накраситься соответственно к нему), зависит подсознательное отношение к вам мужчин. А, соответственно, и и ролевая позиция, которую вы займете непосредственно в половом акте …
Дева
Небесные светила предлагают вашему знаку сделать сегодня нечто неожиданное и вам несвойственное. Например, не ждать, пока ваш милый поужинает – а прямо за столом начать приносить ей удовольствие. Представляете, как удивится привыкший к вашей сдержанности и чопорности партнер, когда вы, не покидая кухни и не снимая фартука, вдруг опуститесь перед ним на колени?
Весы
Мужчина и женщина очень разные и мыслят по-разному. Конечно, вы об этом знаете, но именно сегодня это знание пригодится вам как никогда. Хотя бы для того, чтобы не делать далеко идущих выводов из поведения вашего партнера, совершенно не соответствует вашим эротическим запросам. Может, он просто не понимает, чего вы от него хотите, и стоит объяснить доступнее, а то и сразу. без объяснений, к делу приступить? ..
Скорпион
Вряд ли вы сегодня почувствуете тягу к чему-то экстремальному. Скорее всего, вам захочется провести этот вечер у телевизора. Ну и ничего страшного, любимый с удовольствием составит компанию. А ночью сэкономленные силы найдут достаточно вдохновлен выход.
Стрелец
В этот день не стоит придираться к отдельным действиям, движениям или желаниям вашего партнера. Постарайтесь воспринимать все его действия в комплексе и не дробить на пункты и подпункты. И тем более, не делайте никаких выводов из его выбора той или иной стратегии поведения.
Козерог
Козерогам сегодня может показаться, что в их спальне слишком душно или тесно, или же вовсе обои и расцветка ковра вызывает у них аллергию. Не стесняйтесь предложить вашему постоянному партнеру радикально изменить «местоположение» и отправляйтесь в любое другое укромное местечко, где вы сможете вволю насладиться обществом друг друга …
Водолей
В этот день вашей жизненной энергии остается только позавидовать: вы как никогда захотите праздника со всеми его составляющими. Но, даже если вы вернетесь домой под утро, у вас все равно останутся силы и желание на интимную близость. Главное, что бы он был так же неутомим.
Рыбы
В этот день к вам придет желание совершить нечто совершенно для вам не свойственное. Конечно, это желание не несет ничего плохого, а, наоборот, может существенно разнообразить сексуальную жизнь. Главное – не бросайтесь в крайности, а то напугаете и своего партнера, и сами себя.