Эротический гороскоп на сегодня 28 сентября 2017 для всех знаков Зодиака
2017-09-28 06:02
Эротический гороскоп на сегодня 28 сентября 2017 для всех знаков Зодиака
Эротический гороскоп на сегодня 28 сентября 2017.
Овен
Сегодня благоприятный день для легких необременительных интимных отношений, которые не затянутся на веки вечные, а просто привнесут легкую романтическую нотку в вашу жизнь. Можно немного пофлиртовать, поухаживать или поприхорашиваться. Главное – не строить далеко идущие планы.
Телец
Перед тем, как предаться любовным играм, звезды советуют выпить чего-нибудь слабоалкогольного. Или совсем безалкогольного: в таком случае детское шампанское или яблочный сок будут лучшими вариантами. Однако слишком много пить не стоит: это может повредить любовным играм.
Близнецы
Упоминание о близнецах о преимуществах секса в лоне семьи вызовет со стороны последних в лучшем случае ухмылку, а в худшем – презрительную улыбку. Так-так, Пенелоп среди вас сейчас немного. Правда, предательство с изменой обсуждаются в основном чисто теоретически.
Рак
У Раков ожидается весьма спокойный и благоприятный для их психики день, и отчасти потому, что и на любовных фронтах у них тишь и благодать. Ваш избранник наверняка вас чем-то порадует, хотя бы тем, что вовремя вернется домой – или не сразу уснет после спаривания, а успеет поцеловать вас в щечку …
Лев
Удовольствие, получаемое вами от интимных отношений обычно, не пойдет ни в какое сравнение с ощущениями, которые доставит вам партнер сегодня. Дело в том, что он пожелает разнообразить свое сексуальное поведение и случайно начнет действовать именно так, как вы представляете в самых ярких фантазиях.
Дева
У Дев сегодня возможны бурные эротические фантазии на «родственную» тему или на тему «друзей супруга» и так далее. Причем чем сильнее вы будете зажимать в себе подобные желания, тем ярче они будут разгораться. Возможно, стоит дать себе зеленый свет и … помастурбіровать вволю?
Весы
Неожиданное стремление к легкому эксгибиционизму даст сегодня о себе знать. Проявится оно в стремлении надеть блузку с максимально глубоким декольте и юбку формата мини-микро. В принципе, изредка можно себе позволить и такое легкомысленное одеяние, главное – не замерзнуть.
Скорпион
Не спешите сегодня сразу приступать к самым ярким и откровенным ласкам. Начните издалека: из нежного слова, ласкового прикосновения, нежного поцелуя. А потом все остальное само по себе пойдет, как по маслу. Вы даже и не заметите, как дойдете до вершины удовольствия, не потратив на это почти никаких физических усилий.
Стрелец
Стрельцам звезды сулят полноценный сексуальный субботник, так что сегодня вам предстоит приятно и активно провести время в постели. Не забудьте заранее позаботиться о необходимых инвентаре, а также о эротический спецодежда, в котором будет удобно и зажигательно «работать».
Козерог
Сегодня вашему партнеру захочется от вас не только решительных эротических действий, но и духовной поддержки. Впрочем, одно другому не мешает: два эти статуса можно превосходным образом комбинировать и чередовать. Главное – найти идеальное соотношение, что вам, без сомнения, удастся.
Водолей
Вот в корне неправ был Вини Пух, когда говорил, что ходить в гости по утрам – это мудро. Вот в душ с любимым по утрам – это так. Вы только подумайте, какой стимул вставать и начинать день с заряда бодрости, да и вечер опять же свободный. В общем, сплошные выгоды.
Рыбы
День сулит большие возможности, но их будет гораздо больше, чем вы сможете справиться. Так что распределите свое время так, чтобы выиграть по всем фронтам: и в делах и с любимым. Притом, если не заладится в делах, то сразу к ненаглядному, а если проблемы с любимым, то в дела.