Эротический гороскоп на сегодня 27 сентября 2017 для всех знаков Зодиака
2017-09-27 06:54
Эротический гороскоп на сегодня 27 сентября 2017 для всех знаков Зодиака
Эротический гороскоп на сегодня 27 сентября 2017.
Овен
Во всем полагайтесь сегодня на вашего партнера. Даже если вы мудрее, опытнее и вообще гуру в ваших отношениях, все равно ошибки вам сегодня не избежать. Мелких, обидных и досадных в лучшем случае. А вот у вашего партнера получится: просто у него в этот день интуиция лучше работать будет. Пусть в этот день его и ваше удовольствие будут в его руках. Это ему, кстати, и опыта добавит.
Телец
У Тельцов день полон загадок, которые они сами придумывают для себя и окружающих. При этом чем выше интерес к данному конкретному человеку, тем более изящными и провокационными оказываются вопросы. Иссякнет этот поток любопытства только тогда, когда вы получите ответ на главный свой вопрос, который, однако, так и не решитесь задать самостоятельно, так что экзаменуемый объекта придется попотеть, прежде чем он получит «отбой».
Близнецы
Сегодня вам захочется заоблачного секса, настолько нереального, что земные мужчины вряд ли смогут его вам предложить. Остается мечтать о мифических божественных существ или даже представителей высокоразвитых внеземных цивилизаций.
Рак
Ракам сегодня рекомендованы групповые брачные игры – вместе с другими семейными парами вы можете устроить вечеринку для избранных. Кстати, доходить конкретно до свингерства необязательно: можно устроить и юмористический секс-ликбез – это ничуть не менее интересное занятие …
Лев
Сводить свою половинку на стриптиз или что-то подобное рекомендуется сегодня Львам. Если же половинки до сих пор нет, попробуйте найти ее именно сегодня – и именно ценой полной обнаженности. Впрочем, начать знакомство можно все-таки одетой, но не стоит при этом скрывать, как все условные покровы …
Дева
Позвольте себе сегодня немного отдохнуть от наслаждений плоти, целиком посвятив день разработке теоретических основ (и подведению философского фундамента) под здание вашей взаимной любви. Другими словами, ПОСОЧИНЯЕМ-ка на досуге скабрезные стихотворные признания вашему любимому!
Весы
Сегодня вам будет довольно грустно вспоминать о некоторых моментах вашего совместного интимного прошлого с вашим партнером. А раз так, может быть, и не стоит этого делать? .. В конце концов, и хорошего у вас было немало. И есть сейчас, иначе вы бы не проводили этот вечер в страстных объятиях друг друга.
Скорпион
В этот день неожиданная встреча перевернет ваши давно устоявшиеся представления о вашем партнере и о ваших интимных отношениях. В какую сторону – неизвестно. Так или иначе, это позволит вам посмотреть на вашего любовника другими глазами и по-другому воспринять его интимные ласки.
Стрелец
Сегодня для того, чтобы секс оказался на высоте, как можно больше времени уделите прелюдии. И лучше подойти к этому вопросу нетривиально. Например, возьмите в кровать розу или ожерелье из жемчуга, если знать, как применить эти простые предметы, то прелюдия может доставить удовольствия не меньше, чем основной процесс.
Козерог
Звезды говорят, что у Козерогов сегодня появятся какие-то веские причины отменить ранее назначенное свидание. Что интересно, сами Козероги от этого никак не пострадают и тут же придумают, чем заменить удовольствие. А вот их избранник может весьма расстроиться …
Водолей
В этот день со стороны вашего партнера вам поступит довольно интересное и заманчивое предложение пикантного характера, которое, впрочем, будет весьма противоречить вашим планам и обязанностям. Придется взвесить все за и против и выбрать единственно верный вариант. Верный именно для вас.
Рыбы
Будьте осторожнее в своих желаниях, потому что сегодня они будут иметь тенденцию сбываться. А это не всегда хорошо. Так что представьте что-нибудь, что вам действительно хочется: любовь и ласку родного и близкого человека. Иначе незнакомец ведь обязательно нарисуется, когда вы будете возвращаться с работы домой.