Эротический гороскоп на сегодня 16 октября 2017 для всех знаков Зодиака
2017-10-16 07:26
Эротический гороскоп на сегодня 16 октября 2017 для всех знаков Зодиака
Эротический гороскоп на сегодня 16 октября 2017.
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Овен
В этот день некоторые факты из интимной жизни вашего партнера вас серьезно расстроят и даже поставят под сомнение тот факт, что вам стоит приходить в его объятия и получать от этих самых объятий сексуальное удовольствие. Впрочем, не все ли равно вам, что было в прошлом? ..
Телец
Немного романтики сегодня вашим сексуальным отношения не повредит. Свечи, цветы, шампанское, красивые признания в любви под медленную музыку – все это настроит и вас, и вашего партнера на нужный лад. Таким образом, ваши любовные игры станут более ощутимыми и изящество.
Близнецы
За попытки Близнецов остаться сегодня в гордом одиночестве они будут наказаны равнодушием со стороны своих спутников жизни вечером. Если же вы собираетесь бежать куда-то без вашего благоверного, то готовьтесь, что вскоре он отплатит вам той же монетой. И не спрашивайте его, где он шлялся …
Рак
Открыть в себе таланты прорицателя могут сегодня Девы, которые заранее знают, чем кончится этот насыщенный событиями день. Вы ясно будете видеть все перспективы развития тех или иных запутанных любовных ситуаций, но вот особой выгоды для себя извлечь, увы, не сможете …
Лев
Звезды пророчат сегодня Львам повышенную чувствительность тех эрогенных зон, что обычно остаются в стороне: это внутренние стороны ладоней и локтей, промежутки между пальцами рук и ног, а также кожа головы. Воспользуйтесь этим, чтобы попросить любимого сделать вам расслабляющий массаж с привлечением вышеупомянутых областей – и вашему счастью не будет границ …
Дева
Сегодня даже от самых привычных поз и ласк вы будете получать необычайное удовольствие. Вы даже и не подозревали, что можно так остро все это чувствовать! Звезды не объясняют, почему новые ощущения захлестнут вас именно сегодня – так вас эти объяснения, честно говоря, не очень-то и заинтересовали бы. Особенно в объятиях партнера.
Весы
Исполнение эротических желаний в этот день будет для вас чем-то само собой разумеющимся. Вы даже перестанете удивляться, когда партнер будет ловить на лету все ваши просьбы. Однако, не забывайте его за это каким-то образом благодарить, а то эта сказка может быстро закончиться.
Скорпион
Сегодня ваша душа будет требовать блеска и не меньше. Так что вместо повседневного телевизора после ужина отправляйтесь на прогулку, а лучше на танцы. Ну а там, под ритмы любимой вами музыки придет и полномасштабное сексуальное желание, и удовлетворить его захочется как-то по-особенному.
Стрелец
Неудовлетворение собственной фигурой и образом жизни не лучшим образом скажется на настроении, а главное, на поведении Стрельцов. В мужской компании вы чрезмерно бойки и смешливые, но за этим стоит неуверенность и зависимость от чужого мнения. Так что вечером лучше займитесь активным аутотренингом – повышает самочувствие не хуже секса …
Козерог
Чем на большей высоте в этот день будут происходить ваши любовные игры, тем более страстными, нежными и изысканными они будут. Поэтому если стоит выбор между пятым и десятым этажом – поднимитесь лучше на десятый. А еще лучше – на крышу.
Водолей
Чем необычнее будет сегодня ваш внешний вид, тем сильнее он возбудит вашего партнера. Контрастные цвета одежды, несочетаемые стили и экстравагантные прически – вот путь к успеху до истинного сексуального удовлетворения. Главное, не переборщить, иначе ничего кроме смеха ваш внешний вид не вызовет, а смех, увы, не эротический.
Рыбы
В этот день некие события в вашей интимной жизни заставят вас задуматься о том, насколько правильно она построена и насколько нуждается в каких бы то ни было изменения. Возможно, некоторые огрехи в ней вы сможете поправить по ходу дела, но кое-что придется менять кардинально.