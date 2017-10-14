Эротический гороскоп на сегодня 14 октября 2017 для всех знаков зодиака
2017-10-14 06:47
Эротический гороскоп на сегодня 14 октября 2017 для всех знаков зодиака
Эротический гороскоп на сегодня 14 октября 2017.
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Овен
На Дев сегодня нападет молчаливость – как раз в то время, как их спутники, наоборот, захотят поговорить о своих возвышенных чувствах. И пока ваши избранники разливаются соловьем и растекаются мыслью по древу, вы станете не на шутку нервничать: ну когда же мы перейдем от слов к делу?
Телец
Сделайте сегодня все возможное для того, чтобы ваш партнер почувствовал себя настоящим героем. Пусть он увидит и узнает, что вы восхищаетесь им, что вы гордитесь им и тем, чего ему удается добиться в постели. Ему это действительно очень нужно сейчас, а вам не так трудно будет удовлетворить это его желание.
Близнецы
Сегодня вы испытываете сильное желание примерить на себя новый образ. Если дело не дойдет до переодевания в тематические костюмы во время любовной прелюдии, то изменить привычный одежду для менее интимной стороны вашей жизни, вы уже точно решитесь.
Рак
Нынче вас будет привлекать все темное и запретное. Люди в черном и с темным прошлым. Вечерние сумерки на улицах, где не горят фонари. Секс с партнером, у которого на пальце красуется обручальное кольцо. И сопротивляться бесполезно. Ничего не поделаешь – планида такая.
Лев
Разочарование не за горами, если вы возлагаете большие надежды на сегодняшнее свидание. Звезды предупреждают: не рассчитывайте на серьезные отношения, неплохой секс – максимум, что может выйти из общения.
Дева
В этот день секс будет куда более ярким и страстным, если свидетелем ваших любовных игр станет какой-либо элемент живой природы. Хоть фикус, хоть фиолетовый, хоть пальма. Дело в том, что в этот день природа оказывает значительное влияние на Дев, а значит, грех не использовать данную энергетику в интимных целях.
Весы
Все тайное рано или поздно становится явным. Вполне вероятно, что сегодня ваша вторая половинка вдруг случайно узнает о вашей давней неверности или начнет припоминать старые грехи. Впрочем, говорят, после ссоры – самое сладкое примирение. Стоит дать волю эмоциям и даже слегка побить посуду. Только не очень цельтесь в партнера, ведь он вам еще понадобится чуть позже …
Скорпион
Скорпионам сегодня отлично подойдет имидж этакой простушки, ненароком сводящей с ума каждого, кто подойдет ближе, чем на полметра. А реализовать это амплуа вы можете, например, нарядившись официанткой и подавая своему благоверному поздний ужин (или очень ранний завтрак?).
Стрелец
По мере приближения вечера Стрельцы все чаще и чаще начнут задумываться, как же им хочется отдаться в чьи-либо заботливые объятия. Но из всех кандидатов на звание надежного «плеча» никто не окажется достаточно смелым, чтобы первым предложить вам заночевать у него. А предлагать самим вам сейчас как-то «не комильфо» …
Козерог
Сегодня в жизни Козерогов не исключено появление случайных партнеров, чье имя вы с трудом вспомните уже через пару часов после расставания. Если вы собираетесь увидеться с этим человеком еще раз, то советуем записать имя на бумажке, а рядом характеристики: рост, вес, цвет глаз, что умеет в постели … Так-то надежнее!
Водолей
В этот день ваш партнер поймет наконец, что вы не идеальный любовник и что от вас нельзя ожидать исполнения всех его сексуальных желаний. Однако вы можете доказать, что и в вашей неправильности есть своя интимная привлекательность, без которой ему любовные игры будут не милые.
Рыбы
Рыбы сегодня охотно делятся со своими партнерами всем, чем богаты сами, в том числе и «приподнятым» эротическим настроением. Если вы слегка покрутив-покрутить у вашего благоверного, подмигивая ему и всячески завлекая, то наверное через часик у него закружится от вас голова, и он согласится на все, что угодно …