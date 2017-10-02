Эрдоган: Турции не нужно членство в ЕС

despravda | 02.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-01 20:27

Эрдоган: Турции не нужно членство в ЕС
Евросоюз неправильно понял отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, подчеркнул президент страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не требует членства в ЕС, передает Rus.Media.

“Мы видим, что в ЕС неправильно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала просьбу о вступлении”, – сказал Эрдоган.

Вместе с этим он подчеркнул, что турецкая сторона “не будет первой стороной схватки, которая выбросит полотенце”, и предоставил принимать решение руководству ЕС.

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