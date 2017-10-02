Эрдоган: Турции не нужно членство в ЕС
02.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-01 20:27
Эрдоган: Турции не нужно членство в ЕС
Евросоюз неправильно понял отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, подчеркнул президент страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не требует членства в ЕС, передает Rus.Media.
“Мы видим, что в ЕС неправильно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала просьбу о вступлении”, – сказал Эрдоган.
Вместе с этим он подчеркнул, что турецкая сторона “не будет первой стороной схватки, которая выбросит полотенце”, и предоставил принимать решение руководству ЕС.