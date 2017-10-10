Эпатажная Настя Каменских в смелом купальнике похвасталась пышным бюстом
2017-10-10 11:02
Эпатажная Настя Каменских в смелом купальнике похвасталась пышным бюстом
Певица захватила плоским животиком и стройными ножками.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Певица Настя Каменских, которая интенсивно занимается спортом, поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительными фото, передает Rus.Media.
Артистка проводит отпуск в теплых краях. Настя также опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой пышный бюст.
Каменских позирует на фоне живописного пейзажа в раздельном купальнике. На пляже певица предстала в модном бикини с бахромой и без макияжа.
Звезда захватила плоским животиком и стройными ножками.
Исполнительницу засыпали комплиментами: “Отличная фигура, Молодец такая работа над собой”, “Прекрасно выглядишь”, “Красивая фигура очень”, “Афродита”, “Очень женственно! Отличная фигура”, “Настя – безупречная фигура!”, “Шикарное тело”, “Настя красавица и умница, трудяга”, – комментируют пользователи.