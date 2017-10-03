Эпатажная Настя Каменских ошеломила украинцев откровенностью – “Чтобы ты хотел меня”
2017-10-03 10:23
Эпатажная Настя Каменских ошеломила украинцев откровенностью – “Чтобы ты хотел меня”
В благодарность за то, что на странице певицы в Instagram подписались уже 2 млн. пользователей, участница дуэта “Потап и Настя” поделилась с поклонниками откровенным видео.
Украинская певица Настя Каменских снова поразила украинцев, передает Rus.Media. В благодарность за то, что на странице певицы в Instagram подписались уже 2 млн. пользователей, участница дуэта “Потап и Настя” поделилась с поклонниками откровенным видео.
“Сама придумала, сама придумала, сама сняла и снялась. Немного с опозданием, зато с подходом. А вам огромное спасибо”, – написала исполнительница.
На коротком видео звезда исполнила в честь подписчиков песню.
“У Настены два миллиона, в Instagram два миллиона. Я буду радовать вас продолжать, чтобы ты хотел меня все время “лайкать”. За то, что оценили, всем большое спасибо!” – спела Каменских.
Настя Каменских instagram.com/kamenskux)
“Будьте скромнее, вас маленькие дети смотрят”, “Стиль Бьянки”, “Умница, но как-то очень пошло”, “Не могу оторваться”, “в следующий раз без купальника”, “Огонь”, “Одна пошлятина пошла!”, “Полный отстой, не повторяй, пожалуйста”, “Потрясающая”, “Чем худее, тем пошлее”, “И сейчас Потап трезво содрогнулся, что он скоро может быть не нужен”, “Красавица”, – написали пользователи сети в комментариях