Энтузиаст превратил авто в гидромассажную ванну
25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
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2017-09-23 13:23
Энтузиаст превратил авто в гидромассажную ванну
Шокирующее видео.
Свой эксперимент он заснял на видео и обнародовал в сети, передает Rus.Media.
Известный британский изобретатель и блоггер Колин Ферз превратил автомобиль в теплую гидромассажную ванну. Свой эксперимент он заснял на видео и опубликовал на YouTube-странице Colinfurze. Ролик за сутки успел собрать свыше 1,4 миллиона просмотров.
“Это лучшая вещь, которую я когда-либо делал”, – прокомментировал британец свой эксперимент.