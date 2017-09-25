Энтузиаст превратил авто в гидромассажную ванну

despravda | 25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет
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2017-09-23 13:23

Энтузиаст превратил авто в гидромассажную ванну
Шокирующее видео.

Свой эксперимент он заснял на видео и обнародовал в сети, передает Rus.Media.

Известный британский изобретатель и блоггер Колин Ферз превратил автомобиль в теплую гидромассажную ванну. Свой эксперимент он заснял на видео и опубликовал на YouTube-странице Colinfurze. Ролик за сутки успел собрать свыше 1,4 миллиона просмотров.

“Это лучшая вещь, которую я когда-либо делал”, – прокомментировал британец свой эксперимент.

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