Энергетически сильные женские имена и их значения
2017-10-07 17:23
Энергетически сильные женские имена и их значения
Наверное, вы уже замечали, что для девушек с именем Вика свойственно быть лучшей, в то время как Натали спокойны и не стремятся свернуть горы. Какие же имена обладают сильнейшей энергетикой?
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Эти имена своих носителей делают по-настоящему успешными и счастливыми. Значение имен, что имеют мощную защиту от негатива , имена, которые делают женщину сильнее и другие знания помогут понять, что кроется за тем или иным именем. Какие имена женщин должны быть в приоритете у мужчин?
Наталья
Энергия Натальи стабильна и незыблема. Переводит Наталья как Родная. Препятствия для женщины с таким именем – не повод поворачивать обратно. Сломать Наталью нереально! В то время как у других имен присутствуют как сильные, так и слабые стороны, имя Наталья – это баланс, золотая середина!
Иногда другим кажется, что девушка с именем Наталья не от мира сего, но, несомненно, это имя дарит его носительнице ощущение полной гармонии с окружающим миром. Мужчины без ума от девушек с именем Наташа, потому что они таинственны и обладают аурой, как магнит притягивает представителей сильного пола.
Ирина
Популярность этого имени сегодня практически сошла на «нет», однако на западе СССР оно имело большую популярность и не случайно. Оказывается, Ирина – владеет одним из мощнейших энергетик. Жизнь Ирины интересное, а сами девушки, обладающие таким именем успешные, красивые внешне и внутренне. Кроме того, Ирина состоятельная и является достойным соперником по бизнесу даже для мужчин.
Татьяна
Переводится имя Татьяна как Устроительница. Вообще Таня девушка семейная, но хозяйки из носителей этого имени далеко не самые примерные. Однако Татьяны добрые, излучают теплоту и привлекательные. Дарят окружающим спокойствие. Детей Татьяна воспитывает в замечательной сказочной атмосфере. Дом девушек с именем Татьяна полон гостей, а в личной жизни все стабильно прекрасно. Некоторым бывает с Таней скучно, но этот минус незначительный, ведь плюсов у девушки с таким именем гораздо больше.
Елена
Переводится как Елена «ясная», «светлая».
У девушек с таким именно много положительных качеств, но есть один недостаток – воображение Елена часто не использует. Этот «недостаток» хорош тем, что Елена никогда не ревнует и не додумывает лишнего.
Так как Лена на лету схватывает полученную информацию, она может отлично проявить себя в образовательной и управленческой сфере, работая начальником или учителем.
С Елен идеальные жены и лучшие матери. Сильная энергетика имени Елена притягивают мужчин и друзей.
Носительницы имени Елена на плохие поступки, предательства и основания абсолютно не способны!
Виктория
То, что имя Виктория переводится как «победа» знает каждый. Это имя действительно говорит само за себя. Виктория действительно побеждает везде и всегда! При этом девушка с таким именем имеет свои слабости, но на фоне ряда возможностей и положительных качеств они просто меркнут. Энергетика Вики обладает большой мощностью. Виктория всегда желает быть первой и иногда может даже устроить соревнования с представителем мужского пола. Именно поэтому среди женских имен с сильной энергетикой Виктории находят мужчин реже, чем у Лены или Ирины.
Однако это касается не всех девушек с именем Виктория. Если к Вике найти персональный подход, она становится настоящим верным партнером по жизни и даже поможет мужу решить его проблемы.