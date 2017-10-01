Эмили Ратаковски в блестящей платье с открытой спиной и глубоким декольте
01.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-01 11:54
Эмили Ратаковски в блестящей платье с открытой спиной и глубоким декольте
Ратаковски выглядела как всегда прекрасно.
26-летняя Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) продемонстрировала свою новую стрижку на Неделе моды в Париже, передает Rus.Media. Красавица-модель традиционно радовала публику откровенными выходами в свет: наряд Эмили практически не оставляли пространства для воображения.
Очередной яркий образ Ратаковски продемонстрировала вечером в пятницу. Эмили выбрала золотое платье с открытой спиной и глубоким декольте. Наряд подчеркнул все соблазнительные изгибы фигуры модели. Ансамбль Эмили дополнила клатчем и босоножками на высоком каблуке в тон. В макияже акцент был смещен на чувственные губы красавицы.