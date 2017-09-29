Эмили Ратаковски прогулялась в красных сапогах и белой блузе
2017-09-29 18:06
Эмили Ратаковски прогулялась в красных сапогах и белой блузе
Вечера на хуторе.
Кажется, 26-летняя Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) начала отказываться от чрезмерно откровенных образов, передает Rus.Media. Недавно модель появилась на публике в довольно скромном костюме-двойке, а на днях папарацци удалось заснять красавицу на улице в Париже, где сейчас проходит Неделя моды.
Судя по всему, выбирая наряд для прогулки по французской столице, Ратаковски вдохновлялась традиционными славянскими нарядами: в белой свободной рубашке и красных кожаных сапогах модель похожа на казачку. Впрочем, помочь сделать выбор в пользу такого способа могли и национальные польские костюмы. Ведь Эмили считает себя польской израильтянкой, хотя родилась в Великобритании.
И все-таки без небольшой провокации не обошлось. Эмили не устояла и не только надела рубашку на голое тело, но и плохо завязала тесемки. Но, безусловно, по сравнению с откровенными оскорблениями Ратаковски в недавнем прошлом этот наряд — просто ода целомудрия.