Эмили Ратаковски на вечеринке в Париже в мятой рубашке нараспашку
2017-10-03 22:19
Эмили Ратаковски на вечеринке в Париже в мятой рубашке нараспашку
В рамках Недели моды в Париже прошла вечеринка журнала Vogue.
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В рамках Недели моды в Париже прошла вечеринка журнала Vogue, посвященная открытию выставки культового модного фотографа Ирвина Пенна, передает Rus.Media. Однако присутствующим удалось оценить не только работы маэстро, но и грудь 26-летней модели Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski).
В последнее время Эмили реже стала появляться на публике в провокационных нарядах, делая выбор в пользу сдержанных образов. Но, очевидно, хватило ее ненадолго. На вечер Vogue Эмили пришла в платье-рубашке, которая, кажется, вот-вот должно было спасать.
Свой смелый наряд модель и актриса дополнила фантазийными босоножками, маленькой черной сумкой и длинными серьгами.
Также среди гостей были замечены Елена Перминова, Наоми Кэмпбелл, Робин Райт и другие.