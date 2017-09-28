Эмили Ратажковскі поделилась пикантным фото
28.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 17:47
Эмили Ратажковскі поделилась пикантным фото
На новом снимке хорошо видны знаменитые формы Эмили Ратажковскі.
Эмили Ратажковскі по праву считают одной из самых красивых и самых желанных женщин в мире. Некоторые говорят, что вскоре Эмили догонит по популярности даже Ким Кардашян. И это вполне вероятно, ведь в личном микроблоге Эмили то и дело появляются откровенные фото, благодаря которым у нее только увеличивается количество фанатов, передает Rus.Media.
Даже на первый взгляд совершенно обычные фото в Эмили получаются соблазнительными. На днях красотка опубликовала в Instagram снимок, на котором она в постели. Несмотря на то, что Эмили полностью одета, она выглядит очень сексуально, демонстрируя свой роскошный бюст.