Емельян заявил, что монополия “Укрзалізниці” должно закончиться
04.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-04 08:23
Емельян заявил, что монополия “Укрзалізниці” должно закончиться
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине должны появиться частные перевозчики пассажиров и груза на железной дороге.
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Емельян считает это необходимым для развития монополиста на рынке нашей страны Укрзализныци.
“Должны быть частные операторы локомотивов, пассажирских поездов. И тогда в конкуренции все получат лучший продукт, в том числе и “Укрзалізниця”, – заявил Емельян.
Министр считает, что сейчас украинский монополист на железной дороге тормозит развитие транспорта и экспорта в другие страны.