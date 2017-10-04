Елена Кравец вместе с двойняшками нарядилась в одинаковые рубашки
04.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-04 13:46
Елена Кравец вместе с двойняшками нарядилась в одинаковые рубашки
Семейная униформа.
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Актриса юмористического шоу “Квартал 95” Елена Кравец, которая не так давно родила двух малышей, показала трогательное фото своих детей, передает Rus.Media.
На собственной странице фотоблогу актриса опубликовала несколько снимков с Иваном и Катей.
“Семейная униформа”, – лаконично подписала один из кадров звезда.
К слову, Елена до сих пор не показывает лицо дочери и сына, впрочем, все равно, каждое появление малышей в Сети вызывает восторг фанов их звездной мамы.