Елена Кравец показала стройные ножки

despravda | 14.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-14 11:54

Елена Кравец показала стройные ножки
Известная актриса не постеснялась продемонстрировать стройную фигуру.

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Единственная актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец продемонстрировала яркий образ, пишет Rus.Media.

На днях в Киеве прошли съемки двух новых игр проекта «Лига смеха». В рамках 1/4 финала на сцену вышли 10 команд со своими звездными тренерами. В первый день тема выступления была «Цивилизации».

Одним из самых зрелищных выступлений первой игры стал монолог Елены Кравец (ее команде досталась эпоха Древнего Египта), в котором она пыталась разобраться, почему ее не взяли в проект «Танцы со звездами».

Актриса блистала на сцене в эффектной платья с бахромой.

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