Электрокару Nissan Leaf впервые удалось преодолеть дистанцию «Ралли Монголия»
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2017-09-14 20:22
Электрокару Nissan Leaf впервые удалось преодолеть дистанцию «Ралли Монголия»
Nissan Leaf AT-EV – первый электромобиль, успешно завершил трансконтинентальный пробег «Ралли Монголия».
Финишную черту шотландская команда «Plug In Adventures» сломала 9 сентября. Это первые участники «Ралли Монголия», совершили легендарный заезд на электромобили. Стартовав на автодроме в Гудвуде в Великобритании 16 июля, гонщики преодолели примерно 13 000 км, побывав в 13 странах мира. Почти за два месяца им пришлось заряжать Nissan Leaf 111 раз. Средний пробег полностью загруженного электромобиля между зарядками составил примерно 150 км. Продолжительность самого длинного участка – 185 км, при этом батарея разрядилась до 6%, передает Rus.Media.
Впереди у шотландской команды еще 4000 км пути из Эстонии и родной Абердин. В общей сложности, протяженность маршрута составит 17000 км
К участию в ралли Nissan Leaf Acenta 2016 модального года подготовили специалисты RML Group из Великобритании На Leaf AT-EV (All-Terrain Electric Vehicle – электромобиль для бездорожья) установили колеса Speedline SL2 Marmora, сварные пластины под поперечные рычаги подвески, защита масляного картера, армированные тормозные шланги и грязезащитные фартуки. Из салона убрали задние сиденья, а в багажном отделении поместили огнетушитель и аптечку.