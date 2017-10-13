Электрический расческа избавит от вшей за день
2017-10-13 19:50
Электрический расческа избавит от вшей за день
Избавиться от вшей трудно, но немецким инженерам с Фраунгоферійского института технологии поверхности и тонких пленок (Мюнхен) удалось предложить эффективный инструмент.
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Избавиться от вшей трудно, но немецким инженерам с Фраунгоферійского института технологии поверхности и тонких пленок (Мюнхен) удалось предложить эффективный инструмент, передает Rus.Media.
Специалисты разработали уникальный электрический гребешок, который избавляет человека от вшей всего за сутки и к тому же без вреда для здоровья.
Привычное терапия против вшей предполагает использование специальных шампуней или лосьонов. Эти средства убивают вшей, а после того мертвых насекомых нужно вычесывать расческой. Но при этом шампуни не действуют против яиц паразитов, поэтому курс лечения нужно повторять. К тому же вши часто вырабатывают иммунитет к шампуням.
Немецкие инженеры предлагают пропускать электрический ток высокого напряжения зубчиками расчески. Кончики этих зубчиков выступают электродами. Ток, протекающий между электродами, расщепляет молекулы воздуха, создает холодную плазму. Плазма убивает вшей. Что самое важное, при этом температура на поверхности головы остается обычной.
Как показали эксперименты, с помощью расчески от вшей избавляются за сутки. Изобретатели отмечают, что устройство будет полезным не только родителям маленьких детей, педиатрам, но и владельцам домашних животных.