Экзит-поллы: партия Меркель лидирует на выборах в Бундестаг
2017-09-24 20:55
Экзит-поллы: партия Меркель лидирует на выборах в Бундестаг
В Германии объявили предварительные результаты экзит-поллов, проведенных на выборах в Бундестаг.
Данные опросов на выходе с избирательных участков обнародовала ряд немецких социологических служб, выполнявших опрос по заказу ведущих телеканалов.
По результатам опроса, проведенных по заказу общественных телевизионных каналов ARD и ZDF, блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал больше – от 32,5% до 33,5% голосов. На выборах в 2013 году этот блок набрал 41,5% голосов.
Меркель после 12 лет пребывания у власти претендует на четвертый срок полномочий канцлера.
На втором месте – социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, которые набирают от 20% до 21%. В 2013-м – 25,7%.
На третье место впервые вышла право-популистская партия «Альтернатива для Германии» (АдН) – от 13% до 13,5%.
Далее идут: либеральная Свободная демократическая партия (СВДП) – 10,5%, которая может вернуться в парламент, Левая партия – 9% (2013-го – 8,6%) и партия «Союз-90/Зеленые» – 9, 3% (в 2013-м – 8,4%). Остальные партии получают, согласно прогнозам, меньше 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент.
Какие из партий смогут теоретически сформировать состав нового правительства Германии, станет понятно лишь после опубликования предварительных официальных результатов выборов. Ожидается, что они будут обнародованы в ночь на понедельник, 25 сентября. Своих кандидатов на выборах в парламент Германии выдвигали 42 политические партии Германии.
По данным DW, явка избирателей составила 75 процентов, на предыдущих выборах в голосовании приняли участие 71,5 процента избирателей.