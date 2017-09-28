Эксперты сравнили цены на продукты в Украине и Европе
2017-08-05 21:31
Эксперты сравнили цены на продукты в Украине и Европе
Наибольшую долю своей средней зарплаты на продукты тратят украинцы.
Уровень расходов на продукты питания в семейном бюджете характеризует экономическую развитость страны. То есть, чем благополучнее страна, тем дешевле продуктовая корзина ее граждан.
Несмотря на очень низкий уровень среднемесячной заработной платы в Украине (227 евро), по сравнению с странами Европы, цены на отдельные товарные позиции в нашей стране значительно выше, пишет Rus.Media.
Об этом сообщили в Экономическом дискуссионном клубе по результатам проведенного мониторинга.
В частности, потребители Польши, Венгрии и Беларуси могли этого лета купить 1 кг куриной тушки на 5-25% дешевле, чем украинцы.
Почти на 10-40% дешевле, чем в Украине, можно купить молоко, масло и мясо в Беларуси.
Наибольшую долю своей средней зарплаты на набор из 19 самых необходимых продуктов тратят украинцы – более 10%.
Белорусы тратят -7%, венгры – 4%, поляки – 3%, французы и испанцы – в пределах 2%.