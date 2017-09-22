Эксперты сказали, почему нужно выключать Bluetooth
2017-09-19 14:15
Эксперты сказали, почему нужно выключать Bluetooth
Специалисты по кибербезопасности компании Armis обнаружили восемь уязвимостей протокола Bluetooth, которые позволяют получить полный контроль над мобильным устройством.
“Специалисты по кибербезопасности компании Armis обнаружили восемь уязвимостей протокола Bluetooth, которые позволяют получить полный контроль над мобильным устройством потенциальной жертвы даже без необходимости физического взаимодействия с гаджетом”, – отмечается в публикации, передает Rus.Media.
Чтобы осуществить взлом, на смартфоне должен быть включен Bluetooth. Уязвимости потенциально подвержены более восьми миллиардов устройств под управлением операционных систем Android, iOS и Windows Phone. Исследователи смогли проникнуть в смартфоны Samsung Galaxy и Google Pixel, а также «умные» часы LG Sports Watch.
Уязвимости также имеют смартфоны iPhone и планшеты iPad, которые не были обновлены до iOS 10. Атака занимает всего 10 секунд и может обеспечить хакерам полный доступ к мобильному устройству через Bluetooth, даже если выключен режим обнаружения.
Таким образом злоумышленники могут копировать любую информацию из устройства или получить полный контроль над ним. Компании Google, Apple и Microsoft выпустили специальные патчи, которые устраняют выявленную уязвимость.
Но самый простой способ избежать взлома — просто выключать Bluetooth на смартфоне, когда он не используется. Разумеется, стоит помнить и о том, что технически хакеры должны быть в радиусе действия Bluetooth вашего смартфона (около 100 метров).