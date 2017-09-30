Эксперты рассказали, какой курс прогнозируют в 2018 году
30.09.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-09-30 13:55
Эксперты рассказали, какой курс прогнозируют в 2018 году
Курс национальной валюты Украины в 2018 году может просесть до 34 гривен за доллар.
В частности, эксперты украинского ведомства, специалисты НБУ, Института экономики и прогнозирования НАНУ, CASE Украина, Bleyzer Foundation и других заявляют, что средний курсовой прогноз экспертов на конец 2018 года составит 29,55 грн за доллар, передает Rus.Media.
Наименьшее значение среди озвученных прогнозов – 29,55 грн, а максимальная – 34 грн за доллар.
При этом к концу этого года аналитики ожидают курс на уровне 27,9 грн за доллар.
Наименьшее значение среди прогнозов – 26,7 грн, а максимальная – 31,5 грн за доллар.