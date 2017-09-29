Эксперты рассказали, как снизить риск заболеваний кишечника
2017-09-29 13:58
Эксперты рассказали, как снизить риск заболеваний кишечника
В ярких овощах и фруктах содержится много витаминов, флавоноидов и каротиноидов.
Если в вашем рационе много фиолетового картофеля и других ярких фруктов или овощей, то у вас снижен риск рака толстой кишки и воспалительных заболеваний кишечника, передает Rus.Media. Секрет в антоцианинах и фенольных кислотах, которые ранее уже связывались с предотвращением рака, говорят сотрудники Университета Пенсильвании.
Сообщается, что в рамках исследования ученые использовали свиней, которым давали вместе с высококалорийным рационом фиолетовую картошку. И это помогало снизить уровень интерлейкина-6 в слизи в кишечном шесть раз по сравнению с контрольной группой.
Интерлейкин-6 – важен для процесса воспаления белок. А его повышенный уровень связан с рядом белков, например, с Кі-67, что соответствует за рост и распространение рака. По словам ученых, они применяли и сырую, и запеченную фиолетовую картошку. Эффект был идентичный.
Специалисты отмечают: в ярких овощах и фруктах много витаминов, флавоноидов, каротиноидов, которые, видимо, влияют на химический путь интерлейкина-6. Если сравнивать обычную и фиолетовую картошку, то именно в последнем наблюдается более высокая концентрация противовоспалительных и антиоксидантных соединений.