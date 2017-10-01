Эксперты объяснили, почему заряжать телефон по ночам — это очень плохая идея
2017-10-01 18:59
Эксперты объяснили, почему заряжать телефон по ночам — это очень плохая идея
Многие люди подключают свой мобильный телефон к зарядному устройству на ночь, чтобы утром получить телефон с полностью заряженной батареей.
А потом удивляетесь…
Многие люди подключают свой мобильный телефон к зарядному устройству на ночь, чтобы утром получить телефон с полностью заряженной батареей.
Это удобно, но, по словам экспертов, такое длительное подключение батареи к источнику электроэнергии может ей навредить, передает Rus.Media…
Каждый раз, когда вы заряжаете батарею до 100%, срок ее службы уменьшается.
Происходит это потому, что как только заряд падает на 1%, модуль для зарядки включается снова — так на 1 цикл запаса становится меньше.
Также при полной зарядке снижается мощность элемента питания.
Эксперты рекомендуют отключать устройство, когда аккумулятор зарядится, достигнув отметки 80%, а не 100%, так как полная разрядка и такая же полная зарядка приводит к более быстрому выходу из строя аккумулятора.
В сухом остатке, нам остается небольшой выбор — удобная зарядка (поставил и забыл), или продления срока службы любимого гаджета.
Обязательно поделитесь этой полезной информацией с другими!