Эксперты назвали самые лучшие смартфоны сентября 2017 года
2017-10-01 14:31
Эксперты назвали самые лучшие смартфоны сентября 2017 года
Эксперты рассказали о лучших смартфонах сентября.
В рейтинг вошли две громкие новинки от Apple и Xiaomi, интересный бюджетник Meizu M6, а также очередной китайский клон Samsung S8, передает Rus.Media.
Смартфон Xiaomi Mi MIX 2 получил большой 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18 : 9. Объектив камеры украсили вставкой из золота. Выпуск новой версии iPhone ожидаемо стал событием месяца. Новый iPhone компании X обзавелся безрамочным дисплеем с выемкой вверху, выделенной для фронтальной камеры и сенсоров Face ID. Среди бюджетных смартфонов оказался популярным Bluboo S8, который в общих чертах повторяет дизайн Galaxy S8.
Популярным стал гаджет Meizu M6. Корпус смартфона выполнен из металла, что выгодно отличает Meizu M6 от предыдущих бюджетных смартфонов Meizu A5 и Meizu M5c с пластмассовыми корпусами.