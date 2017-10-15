Эксперты назвали разницу между растворимым и молотым кофе
2017-10-15 12:38
Эксперты назвали разницу между растворимым и молотым кофе
Более половины всех ценителей кофе предпочитает напитка из растворимого сырья. Впрочем, есть существенная разница между молотым и растворимым кофе?
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Эксперты утверждают, что процессы изготовления растворимого том молотого кофе различаются технологически. В растворимом кофе, по их мнению, низкая концентрация кофеина, но при этом высокий уровень химического соединения акриламида, который выделяется при термической обработке.
Молотый же кофе получают путем обжарки и помола зерен кофейного дерева. Растворимый кофе предполагает не только обжаривания зерен и их измельчение, но и обработку, от которой будет зависеть ее тип: порошковый, гранулированный или сублимированный.
Кофе с меньшей обработкой является более полезной. Впрочем, эксперты порадовали фанатов растворимого кофе. Они рекомендуют им пить сублимированную, ведь технология ее производства не требует добавления красителей, а также ароматизаторов.