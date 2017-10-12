Эксперты назвали опасные последствия недосыпа
2017-10-12 07:31
Эксперты назвали опасные последствия недосыпа
Медики предупредили, что неполноценный отдых вызывает ряд серьезных недугов.
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Существует связь между нехваткой сна и различными заболеваниями, передает Rus.Media. К такому выводу пришел директор Научного центра сна в Калифорнийском университете в Беркли нейробиолог Мэтью Уокер.
Уокер связывает недостаток сна с такими недугами как: болезнь Альцгеймера, рак, сахарный диабет, ожирение и плохое психическое здоровье. Уокер опубликовал результаты своих многолетних исследований сна в книге “Почему мы спим”. По его словам, причина болезни Альцгеймера у Маргарет Тэтчер и Рейгана заключалась в ограничении сна: оба политики часто говорили о том, как мало им надо спать.
Ученый считает критическим сон длительностью не меньше восьми часов в сутки. При этом количество людей, которые могут спать только пять часов в сутки без последствий для организма, – меньше одного процента от всего населения планеты. Уокер также считает, что в развитом мире сон сильно ассоциируется со слабостью, даже стыдом, что является неприемлемым.
“Как только вы узнаете, что после одной неполноценной, 4-5-часовой ночи уровень ваших клеток, которые атакуют раковые опухоли, падает на 70% или что недостаток сна напрямую связан с раком кишечника, простаты и груди, или что Всемирная организация здравоохранения классифицировала любую форму работы в ночное время как вероятный канцероген, вы не сможете игнорировать свой сон, – говорит он.
Также ученый добавил, что алкоголь и кофеин – враги сна, а значит и хорошего самочувствия человека.