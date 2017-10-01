Эксперты назвали невероятный средство долголетия
2017-09-30 20:42
Эксперты назвали невероятный средство долголетия
Нужно перестать кушать один продукт.
Исследование, которое провели ученые из Университета Тафтса, США, позволило открыть невероятное средство долголетия, пишет Rus.Media.
Специалисты пришли к неожиданному выводу. Оказывается, каждый человек может самостоятельно качественно продлить свою жизнь. Главное – стоит только начать более скрупулезно контролировать употребление соли.
«Адекватное потребление соли является экономически эффективным способом снижения числа смертей, чем использование специальных лекарств», – к такому выводу пришли по итогам исследования организаторы проекта.
В ходе эксперимента ученые проанализировали данные о смерти многих пациентов по разным причинам за 10 последних лет. В результате они пришли к выводу, что перебор с употреблением соли влияет на болезненность главных органов тела, которая, собственно и приводит к скоропостижному и раннего ухода из жизни.
Так, чрезмерное потребление соли ведет к развитию почечной недостаточности, рака желудка и сердечно-сосудистых заболеваний, уверены медики.
Всемирная организация здравоохранения настоятельно советует сократить употребление соли до минимального значения, которое только возможно, а это 2000 мг соли в день.
При этом, по результатам исследования ученых, большинство людей потребляют почти вдвое больше. Если снизить этот показатель, то вполне можно добиться ощутимого улучшения в состоянии здоровья. Такое улучшение не могли бы дать даже наиболее действенные медикаменты.
«Снизив потребление соли всего на 200 мг в день, что эквивалентно одному пакетику чипсов, вы можете спасти себе жизнь», – констатируют ученые из Университета Тафтса.