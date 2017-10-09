Эксперты дали прогноз курса гривны на конец 2017 года
2017-10-08 14:18
Эксперты дали прогноз курса гривны на конец 2017 года
Эксперты прогнозируют курс гривни на конец 2017 года на уровне – 27,9 UAH/USD, 2018 – 29,55 UAH/USD, 2019 – 29,90, 2020 – 32 UAH/USD согласно с организованным Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозу. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
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Согласно консенсус-прогнозу, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2017 году ожидается на уровне 26,86 UAH/USD (предыдущий прогноз – 27,7 UAH/USD), а на конец декабря 2017 года – 27,9 UAH/USD (предыдущий прогноз – 28,90 UAH/USD).
В 2018 году среднегодовой курс ожидается на уровне 28,30 UAH/USD, а на конец года – 29,55 UAH/USD, в 2019 – 29,75 и 29,90 UAH/USD, в 2020 – 30 и 32 UAH/USD соответственно.
Консенсус-прогноз подготовлен Минэкономики на основе оценок своих экспертов и специалистов НБУ, Института экономики и прогнозирования НАНУ, CASE Украина, Bleyzer Foundation, Dragon Capital, Райффайзен Банка Аваль.
Напомним, в госбюджете на 2018 год заложен среднегодовой курс гривны 29,3 UAH/USD и 30,1 UAH/USD на конец года.