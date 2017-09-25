Эксперт рассказал о проблемах с пенсионной реформой в партии Порошенко в Раде
2017-09-23 16:06
Эксперт рассказал о проблемах с пенсионной реформой в партии Порошенко в Раде
Пенсионная реформа стала предметом конфликта между властными группами внутри.
Проблема с поиском голосов и внутренние конфликты мешают политической силе президента Петра Порошенко принять пенсионную реформу.
Об этом пишет эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко, передает Rus.Media.
“Ситуация в Раде с каждым годом обостряется, с каждым новым политическим сезоном становится все сложнее. Ведь того, что можно делить, становится все меньше, а претендентов становится все больше. Поэтому и пенсионная реформа, и другие реформы, которые нужно воплотить в жизнь, очень трудно проходят”, – отмечает Петренко.
При этом он считает, что если бы у власти была необходима количество голосов, законопроект о пенсионной реформе был бы легко принят, рассмотрен по сокращенной процедуре.
“Но они этого не делают, ведь у них проблемы с голосами и внутренние конфликты. В том числе между [первым заместителем председателя фракции БПП Игорем] Кононенко [премьер-министром Владимиром] Гройсманом, который тянется еще с конца прошлой сессии, когда Гройсман отказался учесть, скажем так, настоятельные рекомендации Кононенко в плане пересмотра бюджета”, – объясняет Петренко.
По словам эксперта, пенсионная реформа стала предметом конфликта между властными группами внутри. Он напомнил, что Гройсман назвал реформу одним из своих приоритетов и пообещал уйти в отставку, если она не будет принята. В то же время Кононенко, используя свои ресурсы, решил затянуть процесс принятия и сделать его для премьера максимально затянутым.
“Говорить о смене премьера… Не думаю, что это самая главная цель. Возможно, и хотели бы. Но снять – это одно дело, а найти голоса для нового – сложная задача”, – также отметил Петренко.