Эксперт подсчитал, на сколько вырастут цены, если минималка повысится до 3764 гривен
2017-09-09 17:11
Эксперт подсчитал, на сколько вырастут цены, если минималка повысится до 3764 гривен
Новое повышение минималки до 3764 гривен.
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В случае, если минимальная зарплата в Украине таки вырастет на 564 гривны – до 3764 гривен, стоит ожидать роста цен, передает Rus.Media. Этот рост может произойти примерно на 13%.
Об этом рассказал экономист Александр Охрименко.
Напомним, правительство предлагает повысить минимальную заработную плату до 3764 гривен после принятия законопроекта о пенсионной реформе.
“Это искусственное повышение зарплаты к инфляции добавит где-то 5% роста цен на продукты, всего получится подорожание на 13%”, – подсчитал эксперт.
“Все понимают, что у нас минимальная зарплата низкая. Это поднятие будет положительным для государственного бюджета, поскольку увеличивается сумма налога. Но покупательная способность украинцев от этого не растет. Как могли позволить себе из зарплаты определенное количество мяса, такое же и сможем разрешить”, – рассказал Охрименко.
Экономист также отметил, что “сумму повышения выбирают условно, на глаз”.
“Серьезных расчетов не делают. У нас любят просто красивые числа”, – отметил эксперт.