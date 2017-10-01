Эксперт оценил вероятность участия Вакарчука и Зеленского в президентских выборах
2017-10-01 08:23
Эксперт оценил вероятность участия Вакарчука и Зеленского в президентских выборах
“Джокеры” с поддержкой олигархов.
Певец Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский за поддержки олигархов вполне могут принять участие в следующих президентских выборах и выступить в роли “джокеров”, передает Rus.Media.
Об этом пишет эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.
“Одним из политических “джокеров” можно считать Святослава Вакарчука, который, по данным источников ряда СМИ, опирается на поддержку украинского олигарха Виктора Пинчука и российского бизнесмена Михаила Фридмана”, – отмечает Петренко.
Эксперт пока не берется говорить о перспективах такого политического проекта, однако отмечает активизацию публичных выступлений музыканта с отстаиванием активной гражданской позиции по актуальным для украинского общества вопросов. При этом жизненная позиция Вакарчука находит реальную поддержку у значительной части украинцев, что тоже не стоит сбрасывать со счетов.
“Но не исключен вариант его участия в выборах в качестве удобного второго номера для Порошенко”, – отмечает Петренко.
Он также предполагает, что еще одним “джокером” может стать кандидатура Зеленского при поддержке олигарха Игоря Коломойского.
“По данным различных закрытых социологических опросов, и Вакарчук, и Зеленский имеют шансы выйти во второй тур президентских выборов”, – сообщает эксперт.