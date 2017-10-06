Эксперт объяснил, почему для Украины “Закон о реинтеграции Донбасса” правильный шаг
2017-10-06 15:51
Эксперт объяснил, почему для Украины “Закон о реинтеграции Донбасса” правильный шаг
Закон о реинтеграции Донбасса позволит усилить взаимодействие Украины с партнерами.
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Принятие Верховной Радой предложенного президентом закона №7163 “Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” позволит усилить взаимодействие Украины с партнерами.
Научный директор Фонда “Демократические инициативы”, профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань такое мнение высказал в комментарии “Главреду”, сообщает “Rus.Media”.
“Перспектива возвращения оккупированных территорий Донбасса зависит не столько от законов, сколько от реального соотношения сил и от того, насколько эффективным будет давление на Россию, и пойдет ли Россия на каких условиях с оккупированного Донбасса. А Украине необходимо создавать такие условия”, – подчеркнул политический эксперт.
“Поэтому, мне кажется, закон о реинтеграции Донбасса – это шаг в правильном направлении. Ведь мы давно требовали, чтобы был изменен правовой режим АТО давно было требование признать территорию оккупированной и т. д. Все это сейчас и предлагается закрепить законодательно. Закон прописывает все эти моменты достаточно подробно. Так, в законе четко говорится об агрессии РФ, об оккупированных территориях и о действиях, которые может сделать власть, в случае необходимости, в том числе создание правовых условий для действий наших военных, чтобы они не были скованы правовым режимом АТО”, – говорит политолог.
По его словам, самая ожесточенная дискуссия вокруг ряда положений этого законопроекта ведется на уровне риторики и символики.
“Основная критика сыпется из-за упоминания минских соглашений и продление еще на один год закона о временном порядке местного самоуправления. Но в том, что это будет записано в законе, я не вижу реальных рисков, поскольку это не меняет ситуацию, что сложилась сейчас. У нас три года был закон о временном порядке местного самоуправления на Донбассе, но он был прописан таким образом, что так и не вступил в силу. Речь шла о том, что он вступит в силу только тогда, когда будут проведены настоящие выборы на оккупированном Донбассе, а они будут проведены только после того, как Россия уйдет с Донбасса и т. д.”, – напомнил научный директор “Деминициатив”.
“Так что этим законопроектом действительно предусмотрены предохранители, которые выдвигают именно украинские условия и требования. И принятие этих положений не принесет какие-то новые угрозы, а лишь позволит с дипломатической точки зрения усилить взаимодействие с нашими партнерами”, – считает эксперт.
“Но, к сожалению, именно эти положения вызывают главное неприятие со стороны сил, которые называют себя патриотическими. Намного легче, не вчитываясь в закон, говорить: ура! ура! мы идем вперед и ничего не признаем, что мы правы. Но чтобы все это воплотить в жизнь, сохранить санкции против России, необходимо дипломатическое маневрирование”, – резюмировал Алексей Гарань.